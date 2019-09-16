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İSTANBUL - KAZANIN ŞOKUYLA YOLDAKİ KİŞİYE SARILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:36 | Son Güncelleme

- Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.

- Kaza anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı

Haber: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA - SARIYER'de kaza sonrası taksiden inen kadın yardım için gelen kişiye sarılarak yardım istedi.
Sarıyer Emirgan Sakıp Sabancı Caddesi'ndeki kaza, geçtiğimiz hafta meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, alkollü olduğu öne sürülen sürücü karşı yöne geçerek taksi ile kafa kafaya çarpıştı.
Araçlar savrulurken kazanın şokuyla taksiden inen kadın yolcu, yol kenarındaki bankta otururken yardıma koşan kişiye sarıldı. O anlar güvenlik kamerası yansıdı. Kazayı şans eseri araçtakiler hafif sıyrıklarla atlattı.

Görüntü Dökümü;
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-Kaza anının görüntüsü
-Kadının yardıma gelen kişiye sarılması
-Röp.
-Detaylar

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