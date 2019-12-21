İstanbul Kent Konseyi açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi'ni hayata geçirdi.

Saraçhane’de daha önce "Gençlik Merkezi" olarak kullanılan binanın tahsis edildiği İstanbul Kent Konseyi'nin ilk başkanı Mimar Tülin Hadi oldu.

Konseyin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un, her adımında Türkiye'ye örnek olma zorunluluğu bulunduğunu dile getirdi.

Bu konuda İstanbul'un sorumluluğu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Benim Kent Konseyi'nden beklentim, bilinenden, yazılandan ya da kanunda işaret edilenden daha fazla. Toplumun, belediyecilikle beraber kamu yönetimine eşlik etmesi ve sürece yön vermesi, taleplerini bildirmesi, yetenekleriyle her anında katkı sunması, gerçekten o kamu kurumunun topluma ait olduğu hissini ortaya koyuyor, o kamu kurumunun şeffaflığını güçlendiriyor. Bütün bu anlayış, aslında temiz bir toplumun varlığına doğru bir gidişat." diye konuştu.

İmamoğlu, kentin bütün yaşayanlarının kentle ilgili her hususta bir gönüllülük esasıyla birlikte sürece dahil olması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti: