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 İSTANBUL- KILIÇDAROĞLU, İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 11:44 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Yılmaz BEZGİN - İstanbul DHA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.
Kılıçdaroğlu, saat 11.00 sıralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına geldi. Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti. Tören mangası tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu şeref defterini imzaladı. Ardından İmamoğlu'nun makamına çıkan Kılıçdaroğlu seçim başarısından sonra İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da “Mahcup olmayacaksınız" karşılığını verdi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirine karşılıklı hediyeler verdi. Görüşme basına kapalı devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Tören mangası
-Kılıçdaroğlu'nun gelişi
-Şeref defteri
-Makam odası
-Detaylar

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