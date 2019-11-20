İstanbul kışa hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla kışa hazırlık toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, geleneksel olarak her yıl kasım ayında yapılan "Olumsuz Hava Koşulları ve Kışla Mücadele Tedbirleri" konulu toplantı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Cağaloğlu yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle İstanbul'da alınması gereken tedbirler açısından idari sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlarca, planlanan çalışmalar gözden geçirildi.

AFAD İstanbul İl Müdürlüğü alınması gereken tedbirler ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Ardından başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların yetkilileri de kendi alanlarıyla ilgili hazırlıklarını ve çalışmalarını sundu.

Sunumların ardından alınması gereken tedbirler konuşuldu. İlgili kurum ve kuruluşların yapması gerekenler karara bağlandı.

Toplantı sonucunda alınan kararlar şu şekilde sıralandı: