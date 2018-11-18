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İstanbul Kitap Fuarı’na Yoğun İlgi

18.11.2018 19:03 | Son Güncelleme

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi

Bu yıl “Hayatı Edebiyatla Kuşatmak” ana temasıyla gerçekleştirilen “37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” 10-18 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Her yıl yarım milyon ziyaretçiye ulaşan ve bu yıl da ilginin yoğun olduğu uluslararası fuara, yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Yerli ve yabancı yazarların da yer aldığı İstanbul Kitap Fuarı’nda okurlar, sevdikleri yazarlarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı yakaladı.

Üniversiteye hazırlanan 17 yaşındaki Taha Eryiğit, fuarın çok yararlı olduğunu belirterek, “Burada kitaba gereken değerin verildiğini görüyorum ve bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Fuara katılan lise öğrencisi Ayşenur Arya Ocak, bu tarz etkinliklerin düzenlenmesinin öğrenciler için çok faydalı olduğunu ifade etti.

Türkçe öğretmeni Perihan Sönmez, birçok kitabı bir arada bulabildiklerini ve senede bir defa da olsa bu havayı teneffüs etmenin çok önemli olduğunu söyledi.

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