"İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Eskişehir'de partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu katliamı yapan caninin sadece bir kişi olmadığını belirtti.

Bu teröristin arkasında yabancı, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen, dünyanın her yerinde hortlayan bir faşist ideoloji olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Adamlar mesaj veriyor. Dünyanın en sakin ülkelerinden birisi. Dünyanın bir ucunda, gitsen gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının rahat ve huzur içinde yaşadığı bir yer. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz, siz Müslümanları yok ederiz." ifadesini kullandı.