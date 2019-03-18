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"İstanbul kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 21:49 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: - "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Eskişehir'de partisinin Tepebaşı İlçe Başkanlığı tarafından Uluönder Mahallesi'nde düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlara hitap etti.

Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye yönelik terör saldırısında 50 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kurtulmuş, bu katliamı yapan caninin sadece bir kişi olmadığını belirtti.

Bu teröristin arkasında yabancı, İslam ve Türkiye düşmanlığıyla beslenen, dünyanın her yerinde hortlayan bir faşist ideoloji olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Adamlar mesaj veriyor. Dünyanın en sakin ülkelerinden birisi. Dünyanın bir ucunda, gitsen gidemezsin. Bütün çatışma bölgelerinden uzak, halkının rahat ve huzur içinde yaşadığı bir yer. Diyorlar ki nerede olursanız olun biz, siz Müslümanları yok ederiz." ifadesini kullandı.

- Teröristin insanlık dışı manifestosu

Sapık zihniyetli teröristin yazdığı 70 sayfalık manifestoya değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Ne diyor? 'Türkler boğazın doğu yakasında oturabilir Asya'da ama batı yakasına geçmeye kalkarlarsa onlara hayatı dar eder, öldürürüz' diyor. Ayrıca devam ediyor diyor ki kendisince 'Bir gün geleceğiz İstanbul'daki İslam abidelerini yıkacağız ve o abidelerini yok ettiğimiz gibi Ayasofya'nın da minarelerini yıkarak Ayasofya'yı kilise yapacağız' diyor. Böyle bir şey mümkün değil, hayal görüyor ancak zihniyetin ortaya konulması bakımından tüyler ürperticidir, insanlık dışıdır. İstanbul, dedemiz Fatih Sultan Muhammet'in fetih hakkıdır ve kıyamete kadar Müslüman Türk'ün elinde olacaktır. Biz boğazın doğusunda dün vardık, bugün varız, yarın da var olmaya devam edeceğiz. Biz Haçlılılara karşı iman dolu göğsümüzle, bütün gücümüzle durmayı bilen bir milletiz."

Kurtulmuş, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Eskişehir

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