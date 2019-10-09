İSTANBUL- KIZINA İŞKENCE YAPAN BABAYA TUTUKLAMA TALEBİ

Özden ATİK - İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü
-Şüphelinin emniyetten çıkarılması
-Adliyeye getirilmesi
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