İstanbul Komedi Festivali kahkahalarla devam ediyor

Mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayan İstanbul Komedi Festivali devam ediyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçı ve 100 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. 13 Ekim’de başlayan festival 03 Kasım’a kadar devam edecek.

13 Ekim’de başlayan ve 03 Kasım’a kadar kesintisiz sürecek olan İstanbul Komedi Festivali dop dolu devam ediyor. Mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayan festivalin bu yılki hedefi 100 bin seyirciye ulaşmak. İstanbul Komedi Festivali, ilk yılında 5 ayrı sahnede toplam 124 sanatçı ve 20 bin izleyici ile buluşmuştu. 2017 yılında, 6 ayrı sahnede 300 sanatçı ve 50 bin izleyiciye ulaşan festival, geçtiğimiz yıl 8 ayrı sahnede, 400 sanatçı ve 60 bin izleyiciye ulaşarak büyük bir ivme kazandı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçı ve 100 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor.

Renkli açılış, dolu dolu ilk hafta

Söyleşiler, stand-up’lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir takvime sahip olan festivalin açılışı 13 Ekim’de “Cem Yılmaz’la Soru & Cevap” oturumu ile başladı. Festival, ilk haftasında 20’den fazla performansla şehrin yüzünü güldürdü. 22 gün sürecek olan ve 3 Kasım’da bitecek festivalin takvimi oldukça renkli. Geçtiğimiz hafta; Kalben, Burak Aksak, Doğaçlama Tiyatro Ligi, Barbaros Uzuner, At Gözlüğü, Alpay Erdem, Lesli Karavil, Var Böyle Tipler, Tutkum Boğuşmak Show, Gül Sunal, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Standup Turkey kapalı gişe oynadılar.