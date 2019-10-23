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İstanbul Komedi Festivali kahkahalarla devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayan İstanbul Komedi Festivali devam ediyor.

Mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayan İstanbul Komedi Festivali devam ediyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçı ve 100 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor. 13 Ekim’de başlayan festival 03 Kasım’a kadar devam edecek.
13 Ekim’de başlayan ve 03 Kasım’a kadar kesintisiz sürecek olan İstanbul Komedi Festivali dop dolu devam ediyor. Mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi isimlerini ağırlayan festivalin bu yılki hedefi 100 bin seyirciye ulaşmak. İstanbul Komedi Festivali, ilk yılında 5 ayrı sahnede toplam 124 sanatçı ve 20 bin izleyici ile buluşmuştu. 2017 yılında, 6 ayrı sahnede 300 sanatçı ve 50 bin izleyiciye ulaşan festival, geçtiğimiz yıl 8 ayrı sahnede, 400 sanatçı ve 60 bin izleyiciye ulaşarak büyük bir ivme kazandı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen festival, 16 ayrı sahnede, 500 sanatçı ve 100 bin izleyiciye ulaşmayı hedefliyor.

Renkli açılış, dolu dolu ilk hafta
Söyleşiler, stand-up’lar, tiyatro oyunları ve çocuk etkinlikleri ile dolu dolu bir takvime sahip olan festivalin açılışı 13 Ekim’de “Cem Yılmaz’la Soru & Cevap” oturumu ile başladı. Festival, ilk haftasında 20’den fazla performansla şehrin yüzünü güldürdü. 22 gün sürecek olan ve 3 Kasım’da bitecek festivalin takvimi oldukça renkli. Geçtiğimiz hafta; Kalben, Burak Aksak, Doğaçlama Tiyatro Ligi, Barbaros Uzuner, At Gözlüğü, Alpay Erdem, Lesli Karavil, Var Böyle Tipler, Tutkum Boğuşmak Show, Gül Sunal, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Standup Turkey kapalı gişe oynadılar.

Ayşen Gruda için özel etkinlik
Geçtiğimiz yıl İstanbul Komedi Festivali’nde yaptığı “Deli Kadın” adlı gösterisiyle BKM Tiyatro sahnesinde ayakta alkışlanan usta oyuncu Ayşen Gruda’da bu yıl festivalin ustalara saygı duruşu olarak ayrılan “Daima” bölümünde, BKM ekibi tarafından hazırlanan kısa bir anılar filmi ile anıldı.

Çocuklar için de festival zamanı
İstanbul Komedi Festivali 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Çocuklar için yepyeni bir mekan da bu yıl festivalle beraber kapılarını açtı. Geleceğin sanatçıları ve sanatseverlerini yetiştirecek olan Beşiktaş’taki BKM Küçük Sahne; Pandomim gösterisinden, jonglörlük atölyesine, kukla gösterilerinden, drama ve gölge oyunlarına kadar pek çok alanda keyifli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Söyleyin de beraber gülelim sloganı ile çıkış yapan festivalin takviminde her sezon kapalı gişe oynanan oyunların yanı sıra, takvime ilk kez eklenen pek çok yeni etkinlik de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Buse Sinem İren,24 Ekim, Perşembe. saat:20.00 BKM Mutfak Çarşı
Alevli Günler,24 Ekim, Perşembe, saat:20.30 BKM Tiyatro
Şakanı Da Al Gel ,24 Ekim, Perşembe, saat: 21.00 Bahane Kültür salonu
Yusuf Bilal Altıntaş, 24 Ekim, Perşembe, saat: 21.45 BKM Mutfak Çarşı
Tahsin Hasanoğlu , 25 Ekim, Cuma, saat: 20.00 BKM Mutfak Çarşı
Okan Çabalar, 25 Ekim, Cuma, saat: 20.30 Sinema Feriye
Can Yılmaz & Zafer Algöz 26 Ekim, saat: 20.30 Yapıkredi Bomontiada
Joe Sutherland, 26 Ekim, saat: 21.00’da Sinema Feriye
Yılmaz Erdoğan & Çok Güzel Hareketler 2, 26 Ekim, Cumartesi, saat 20.30’da BKM Tiyatro

Çocuk etkinlikleri
Bestem Yuvarlak İle Boomwhackers Gösterisi,26 Ekim, Cumartesi, saat:13.00 BKM Küçük Sahne
Serkan Yılmaz Pandomim Atölyesi, 26 Ekim, Cumartesi, saat: 14.00 Sinema Feriye
Naif Bey İle Atıklardan Öyküler Gösterisi, 27 Ekim, Pazar, saat:13.00 BKM Küçük Sahne

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