İstanbul konulu 3 sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Diğer sanatçıların konuşmalarıyla devam eden programda, davetliler sergilenen fotoğraflara ilgi gösterdi.

Sergideki fotoğraflarının konusunu anlatan sanatçı Sadık Üçok, "Sergimizin konusu İstanbul. İstanbul sadece mimari ya da manzara anlamında değil, İstanbul'un içindeki hayatla da ilgili. İstanbul'daki yaşamla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü insan olmayan fotoğrafımız yok. Dolayısıyla konumuz insanın İstanbul içindeki sosyal yaşamı. Bunu göstermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Necati Selvi, yaptığı konuşmada, "Burada sergileri açılan kıymetli sanatçılarımıza fotoğraf müzemizi eserleriyle onurlandırdıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Fatih Belediyesi tarafından, fotoğraf sanatçıları Sadık Üçok ile Ralf J DIEMB'in "İki Gözüm İstanbul", Romın Mohtasham'ın "Gri Dünya" ve Stanley Shoemaker'in "Uyanıkken Görülen Rüyalar" isimli üç farklı serginin açılışı yapıldı.

"İki Gözüm İstanbul" sergisindeki eserler, fotoğraf sanatçıları Sadık Üçok ve Ralf J. Diemb'in birlikte yaptıkları fotoğraf yolculuğu ile iki ayrı kültürden, farklı iki gözün İstanbul'un sokaklarına, meydanlarına, insanlarına baktığı anları bir araya getiriyor.

"Gri Dünya" sergisinde, İran asıllı fotoğrafçı Romin Mohtasham'ın belgesel tarzındaki fotoğrafları yer alıyor. Fotoğraflar, sanatçının "Senin Gerçeğin Bitmiştir" ve "Boş Cam" isimli kitaplarından seçildiği sergi, izleyicide şiirsel, ürkütücü, öyküsel hatta komik hisler uyandırıyor.

"Uyanıkken Görülen Rüyalar" sergisinde ise Meksikalı fotoğraf sanatçısı Stanley Shoemaker, manipüle ettiği fotoğraflarıyla var olan dünyayı nasıl algıladığını gösteriyor. Türkiye’de ilk kez açılan sergide, Shoemaker, kurduğu fotografik dünyadaki imgelerle gerçekliği ve sanatçının kontrolündeki görsel üretim alanını göstererek yeni bir iletişim algısı oluşturmayı hedefliyor.

Sergiler 20 Aralık'a kadar gezilebilecek.

