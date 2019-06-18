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İstanbul- Konya uçağı, Antalya'ya iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 14:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Konya'ya gelen Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, hava trafiği yoğunluğu nedeniyle Antalya'ya iniş yaptı.  Türk Hava Yolları'na ait İstanbul'dan Konya'ya saat 10.50'de hareket eden TK 2036 sefer sayılı yolcu uçağı, Konya Havalimanı'na yaklaştığında hava trafiği yoğunluğu nedeniyle Antalya'ya yönlendirildi.

KONYA, (DHA)- İSTANBUL'dan Konya'ya gelen Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, hava trafiği yoğunluğu nedeniyle Antalya'ya iniş yaptı.
Türk Hava Yolları'na ait İstanbul'dan Konya'ya saat 10.50'de hareket eden TK 2036 sefer sayılı yolcu uçağı, Konya Havalimanı'na yaklaştığında hava trafiği yoğunluğu nedeniyle Antalya'ya yönlendirildi. Antalya'ya iniş yapan uçağın, hava trafiği azaldıktan sonra tekrar Konya'ya hareket edeceği belirtildi. Hava trafiğinin yoğun olmasının ise 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına ait pist ve hava sahasını kullanılması nedeniyle, devam eden Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'ndan kaynaklı olduğu öğrenildi.

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