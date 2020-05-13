İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile bugün tekrar yenilendi. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar gibi ilçelerin yer aldığı İstanbul korona virüs (koronavirüs) haritasında mahalle mahalle koronavirüs dağılımına ulaşılabiliyor. Koronavirüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...

İşte ilçelerdeki son durum

(Esenyurt) Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.

(Bakırköy) Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor.

KAREKOD GÜNCELLEMESİ Ayrıca gelen günceleme ile birlikte artık karekod okutma sistemi de Hayat Eve Sığar uygulamasına gelmiş oldu.

Bakırköy

Esenyurt

Bağcılar

Başakşehir

İkitelli

Tepecik

Büyükçekmece

Beylikdüzü

Avcılar

Şişli-Beşiktaş

Silivri

Silivri

Çatalca

Kadıköy

Pendik

Ümraniye

Üsküdar

Küçükçekmece

Şişli

Sultanbeyli

Ümraniye

Beykoz

Adalar