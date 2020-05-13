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İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.05.2020 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul'da koronavirüs vaka ve risk durumları Hayat Eve Sığar uygulaması sayesinde görüntülenebiliyor. Mahalle mahalle, sokak sokak koronavirüs yoğunluğu durumunun görülebildiği uygulamada, evinizin yakınlık durumuna göre sorgulama yapabiliyorsunuz. Getirilen yeni güncelleme ile birlikteyse diğer bölgelerdeki koronavirüs vaka sayısı ile ilgili bilgilere ulaşabiliyorsunuz.

Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile bugün tekrar yenilendi. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar gibi ilçelerin yer aldığı İstanbul korona virüs (koronavirüs) haritasında mahalle mahalle koronavirüs dağılımına ulaşılabiliyor.

Koronavirüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...

İşte ilçelerdeki son durum

(Esenyurt)

(Esenyurt)
Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması güncellendi. Yapılan değişiklik ile birlikte bazı ilçelerdeki Covid-19 son durumu değişikliği dikkat çekti.

(Bakırköy)

(Bakırköy)
Yapılan güncellemenin ardından menüde mavi renkten kırmızı renge doğru riskler belirlendi. Buna göre mavi düşük riskli bölge olarak görülürken, kırmızı bölümler yüksek riskli alanları ifade ediyor.

KAREKOD GÜNCELLEMESİ

KAREKOD GÜNCELLEMESİ
Ayrıca gelen günceleme ile birlikte artık karekod okutma sistemi de Hayat Eve Sığar uygulamasına gelmiş oldu.

Bakırköy

Bakırköy

Esenyurt

Esenyurt

Bağcılar

Bağcılar

Başakşehir

Başakşehir

İkitelli

İkitelli

Tepecik

Tepecik

Büyükçekmece

Büyükçekmece

Beylikdüzü

Beylikdüzü

Avcılar

Avcılar

Şişli-Beşiktaş

Şişli-Beşiktaş

Silivri

Silivri

Silivri

Silivri

Çatalca

Çatalca

Kadıköy

Kadıköy

Pendik

Pendik

Ümraniye

Ümraniye

Üsküdar

Üsküdar

Küçükçekmece

Küçükçekmece

Şişli

Şişli

Sultanbeyli

Sultanbeyli

Ümraniye

Ümraniye

Beykoz

Beykoz

Adalar

Adalar

Sarıyer

Sarıyer
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