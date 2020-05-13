İstanbul koronavirüs haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Bir çok ilçenin risk durumunda olumlu değişimler yaşandığı güncellenen harita bilgileri ile bugün tekrar yenilendi. İşte, Zeytinburnu, Avcılar, Sarıyer, Şirinevler, Ümraniye, Kadıköy, Bağcılar gibi ilçelerin yer aldığı İstanbul korona virüs (koronavirüs) haritasında mahalle mahalle koronavirüs dağılımına ulaşılabiliyor.
Koronavirüsüyle mücadele kapsamında hizmete sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması corona virüsü yoğunluk durumlarını gösteriyor. İstanbul'un tüm ilçelerindeki corona virüs yoğunluk haritasında kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte, corona İstanbul risk ve yoğunluk durumu ve ilçe ilçe corona virüs vaka ve son durum bilgileri haritası...
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