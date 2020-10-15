İstanbul koronavirüs haritası kırmızıya büründü! Korkutan tablo

Biz şu an kısıtlama anlamında bir tedbir düşünmüyoruz. Sahadaki filyasyon ekipleri ile birlikte temasları tespit etme süresi özellikle İstanbul'da 7-7,5 saate kadar düşürdük. ATAŞEHİR:

Koronavirüs vaka sayılarının son 1 ayda İstanbul'da yüzde 50 arttığını, Ankara'da ise yüzde 60 azaldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz" dedi. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili olarak da "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti, vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. Uzmanlara göre, İstanbul'da vaka sayısının bu denli artmasının nedeni tatil dönüşleri. İşte, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası ve Bakan Koca'nın açıklamaları...

İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

AVCILAR:

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Özellikle bu dönemde salgının seyrini bilmek istiyoruz. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili vaka seyrini değerlendirip kademeli olarak yine bir eğitim planı çizeceğiz. Burada salgının seyri ve de yüz yüze eğitim ile virüsün yaş gruplarındaki dağılımı çok önemli.

BAĞCILAR:

'POZİTİF BÜTÜN VAKALAR HES'TE YER ALIYOR'

Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun. Pozitif gördüğümüz her kimse HES'te yer alıyor. Siz bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle mücadele edemezsiniz.

BAHÇELİEVLER:

'YANLIŞ GRİP AŞISI ALGISI VAR'

Bu dönemde herkesin grip aşısı yaptırmasıyla ilgili yanlış bir algı var. Grip aşısını özellikle riski kişilere öncelik tanıyarak başlıyoruz. Grip aşısı Türkiye'ye geldi, önümüzdeki günlerde de uygulamasına başlayacağız. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 350 bin grip aşısı geldi, bu yıl 1 buçuk milyondan fazla olacak. Ama biz bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz.