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İstanbul koronavirüs haritası kırmızıya büründü! Korkutan tablo

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yayınlanan İstanbul koronavirüs haritası yapılan yeni güncelleme sonrası korkutan tabloyu gözler önüne serdi. Bakan Koca, son 1 haftada koronavirüs vaka sayısının yüzde 50 oranında artış gösterdiğini söylemişti. HES'de yayınlanan haritaya da yansıyan grafikler sonrası 18 milyon insanın yaşadığı İstanbul koronavirüsün yeni merkez üssü oldu.

İstanbul koronavirüs haritası kırmızıya büründü! Korkutan tablo

İstanbul'da yeni tip koronavirüs vaka sayıları yeniden artışa geçti, vaka sayısı Ankara'nın iki katına çıktı. Uzmanlara göre, İstanbul'da vaka sayısının bu denli artmasının nedeni tatil dönüşleri. İşte, "Hayat Eve Sığar" uygulamasına göre İstanbul'un vaka yoğunluk haritası ve Bakan Koca'nın açıklamaları...

ADALAR:

1_adalar

Koronavirüs vaka sayılarının son 1 ayda İstanbul'da yüzde 50 arttığını, Ankara'da ise yüzde 60 azaldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu an herhangi bir ilave kısıtlamayı, sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz" dedi. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili olarak da "Yüz yüze eğitimin başladığı öğrenciler arasında salgının seyrini bilmek istiyoruz, vaka seyrini, sayılarını değerlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

ARNAVUTKÖY:

2_arnavutkoy

EK TEDBİRLER GELECEK Mİ?

Biz şu an kısıtlama anlamında bir tedbir düşünmüyoruz. Sahadaki filyasyon ekipleri ile birlikte temasları tespit etme süresi özellikle İstanbul'da 7-7,5 saate kadar düşürdük.
ATAŞEHİR:

3_atasehir

İstanbul'da son bir ayda yüzde 50 artış, Ankara'da ise son bir ayda yüzde 60 azalma görüldü.

Bilim Kurulumuzun, 'evlerde 10 kişiyi geçmemek' şeklinde aile içi temasın azaltılması tavsiyesi oldu.

AVCILAR:

4_avcilar

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Özellikle bu dönemde salgının seyrini bilmek istiyoruz. İki hafta geçtikten sonra başlayan yaş grubu ile ilgili vaka seyrini değerlendirip kademeli olarak yine bir eğitim planı çizeceğiz. Burada salgının seyri ve de yüz yüze eğitim ile virüsün yaş gruplarındaki dağılımı çok önemli.
BAĞCILAR:

5_bagcilar

'POZİTİF BÜTÜN VAKALAR HES'TE YER ALIYOR'

Pandemide sahada asla taviz vermiyoruz. İlk günden beri verdiğimiz bütün rakamların tamamının doğru olduğundan vatandaşımız emin olsun. Pozitif gördüğümüz her kimse HES'te yer alıyor. Siz bunu gizleyebilir durumda olursanız pandemiyle mücadele edemezsiniz.

BAHÇELİEVLER:

6_bahcelievler

'YANLIŞ GRİP AŞISI ALGISI VAR'

Bu dönemde herkesin grip aşısı yaptırmasıyla ilgili yanlış bir algı var. Grip aşısını özellikle riski kişilere öncelik tanıyarak başlıyoruz. Grip aşısı Türkiye'ye geldi, önümüzdeki günlerde de uygulamasına başlayacağız. Türkiye'ye geçen yıl 1 milyon 350 bin grip aşısı geldi, bu yıl 1 buçuk milyondan fazla olacak. Ama biz bu sayıyı daha da artırma gayretindeyiz.

BAKIRKÖY:

7_bakirkoy

AŞI NE ZAMAN HAZIR OLUR?

Uygulama anlamında söylüyorum, yurt dışı aşı muhtemelen yılbaşından önce olabilir. Yerli aşı için de insan deneylerinden sonra zaten gelişmeleri aktaracağız.

Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu söyleyebilirim.

İşte diğer ilçelerdeki son durum:

BEŞİKTAŞ:

8_besiktas

BEYKOZ:

9_beykoz

BAYRAMPAŞA:

10_bayrampasa

BAŞAKŞEHİR:

11_basaksehir
BEYLİKDÜZÜ:

12_beylikduzu

BEYOĞLU:

13_beyolgu

BÜYÜKÇEKMECE:

14_buyukcekmece
ÇATALCA:

15_catalca

ÇEKMEKÖY:

16_cekmekoy
ESENLER:

17_esenler
ESENYURT:

18_esenyurt
EYÜPSULTAN:

19_eyupsultan

FATİH:

20_fatih
GAZİOSMANPAŞA:

21_gaziosmanpasa
GÜNGÖREN:

22_gungoren
KADIKÖY:

23_kadikoy
KAĞITHANE:

24_kagithane
KARTAL:

25_kartal
KÜÇÜKÇEKMECE:

26_kucukcekmece
MALTEPE:

27_maltepe
PENDİK:

28_pendik

SANCAKTEPE:

29_sancaktepe
SARIYER:

30_sariyer
SİLİVRİ:

31_silivri

SULTANBEYLİ:

32_sultanbeyli

SULTANGAZİ:

33_sultangazi
ŞİLE:

34_sile

ŞİŞLİ:

35_sisli
TUZLA:

36_tuzla

ÜMRANİYE:

37_umraniye

ÜSKÜDAR:

38_uskudar

ZEYTİNBURNU:

39_zeytinburnu

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