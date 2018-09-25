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İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ YARALAYIP İNTİHARA KALIKŞTI

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 09:43 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de Ayhan Ş.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) Küçükçekmece'de Ayhan Ş. boşanma aşamasında olduğu Eşi Birsen Ş.'ye cadde üzerinde silahla ateş ettikten sonra bir süre yürüyüp silahı kendi başına doğrultup ateş etti. Ağır yaralanan çiftin yoğum bakımda tedavileri sürüyor. Olay, saat 22:30 sıralarında Küçükçekmece Yeşilyol Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 yıldır boşanma süreci devam eden Birsen Ş.(37) bir süre önce Kücükçekmece'deki yeğeninin evine yerleşti. Akşam saatlerinde ise Ayhan Ş.(40) Cadde üzerinde eşi Birsen Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ayhan Ş. belindeki silahı çıkarıp Birsen Ş.'ye ateş etti. Başına kurşun isabet eden Birsen Ş. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinden yürüyerek kaçan Ayhan Ş. bir süre ilerledikten sonra Korucu Sokak üzerinde silahı başına doğrultarak ateş etti. Ağır yaralanan karı-koca çevredeki hastanelere kaldırıldı.Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayhan Ş. ile Birsen Ş.'nin yoğum bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bir görgü tanığı, "Ben yemek yerken birinin aşağıdan hızlıca geldiğini gördüm. Bir silahı çıkarıp sıkınca havaya sıktığı zannetik. Mahallede komşular camlara çıktı panik olduk. Polis ve sağlık ekibi geldi. kaldırdılar. Kanlar içindeydi. Direkt kendine sıktı" dedi.

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