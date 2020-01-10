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  4.  İSTANBUL -Kuruyemişçinin deposundan çelik kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı

 İSTANBUL -Kuruyemişçinin deposundan çelik kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 05:48 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde bir kuruyemişçinin deposuna giren yüzleri maskeli 4 kişi, kepenklerini levyeyle kırdıkları işyerine girerek burada bulunan çelik kasayı çaldı.

Beylikdüzü'nde bir kuruyemişçinin deposuna giren yüzleri maskeli 4 kişi, kepenklerini levyeyle kırdıkları işyerine girerek burada bulunan çelik kasayı çaldı. Hırsızlık alanı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUN, Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde 02.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir kuruyemiş deposuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini levye ile kırdı. Kepengin parçalarını tek tek yerinden söken hırsızlardan 2'si içeri girdi. Deponun ofis bölümüne yönelen şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı yerinden alarak dışarı taşıdı. Bu sırada hırsızlardan bir kişi dışarıda gözcülük yaparken 1'i ise otomobilde bekledi.

SİTE BEKÇİSİ ALARMIN SESİNE GELDİ

Hırsızların içeri girmesiyle iş yerinin alarmı çaldı. Bu sırada sitenin gece bekçisi iş yerine doğru gidince hırsızlar ile karşı karşıya kaldı. Gece bekçisini gören hırsızlardan birisi silah doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi. İçeriden çelik kasayı otomobile taşıyan diğer iki hırsız kasayı otomobilin bagajına koydu. Olay yerinde 1 el havaya ateş eden hırsızlar geldikleri otomobille binerek olay yerinden kaçtı.

POLİS DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
Gece bekçisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sitenin bekçisinden aldığı bilgiler ile şüphelilerin kaçtığı otomobili yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekipleri iş yerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri iş yerinin kepenginde ve ofiste parmak izi aradığı görüldü. Olaya müdahale eden güvenlik görevlisi Turan Ün, öAlarmın sesini duydum. Geldim, müdahale etti. Kasayı aldılar gittiler. Silah ile havaya ateş ettiler. Bir şey yapamadımö dedi.

HIRSIZLAR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINDA

Kasa hırsızlarının soygun anı iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntüler de hırsızların 02.40 da iş yerinin önüne beyaz bir otomobille geldikleri görülüyor. Bir süre kepengi kırmaya çalışan yüzleri maskeli hırsızlar içeri giriyor. Görüntülerin devamında ise iş yerine giren hırsızlar direk olarak ofise yöneliyor. Hırsızlardan iki kişi ofiste ki çelik kasayı dışarıya taşıyor. Kasayı araca yükleyen hırsızlardan birisi arca binerken elindeki silahla havaya ateş ediyor. Hırsızların geldikleri araç hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Polis ekipleri yaşanan kasa hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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