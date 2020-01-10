 İSTANBUL -Kuruyemişçinin deposundan çelik kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı

Beylikdüzü'nde bir kuruyemişçinin deposuna giren yüzleri maskeli 4 kişi, kepenklerini levyeyle kırdıkları işyerine girerek burada bulunan çelik kasayı çaldı. Hırsızlık alanı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

SOYGUN, Adnan Kahveci Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde 02.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir kuruyemiş deposuna beyaz bir otomobil ile gelen yüzleri maskeli hırsızlar iş yerinin kepengini levye ile kırdı. Kepengin parçalarını tek tek yerinden söken hırsızlardan 2'si içeri girdi. Deponun ofis bölümüne yönelen şüpheliler içeride bulunan çelik kasayı yerinden alarak dışarı taşıdı. Bu sırada hırsızlardan bir kişi dışarıda gözcülük yaparken 1'i ise otomobilde bekledi.

SİTE BEKÇİSİ ALARMIN SESİNE GELDİ

Hırsızların içeri girmesiyle iş yerinin alarmı çaldı. Bu sırada sitenin gece bekçisi iş yerine doğru gidince hırsızlar ile karşı karşıya kaldı. Gece bekçisini gören hırsızlardan birisi silah doğrultarak görevliyi etkisiz hale getirdi. İçeriden çelik kasayı otomobile taşıyan diğer iki hırsız kasayı otomobilin bagajına koydu. Olay yerinde 1 el havaya ateş eden hırsızlar geldikleri otomobille binerek olay yerinden kaçtı.