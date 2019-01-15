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İSTANBUL - LEVYE İLE KİLİDİ KIRIP İŞ YERİNİ BÖYLE SOYDULAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da maskeli hırsızlar 5 dakikada 50 bin liralık lastik, akü, jant çaldı.

Haber-Kamera.Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA
Üsküdar'da maskeli hırsızlar 5 dakikada 50 bin liralık lastik, akü, jant çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Çengelköy mahallesinde bir iş yerinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, levye yardımıyla kepengi kırarak içeri girdi. 6 hırsız, 5 dakika içinde lastik, akü ve jantları minibüse yükleyerek kayıplara karıştı.
İşyeri sahibi Hamza Aksoy “ 52 adet lastik, 9 adet akü, 4 adet jantımızın çalındığını tespit ettik. Polise şikayette bulunduk" dedi.
Yaklaşık 50 bin liralık soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsle gelen maskeli soyguncular kepengi levye ile açarak işyerine giriyorlar. İçerideki lastik ,akü ve jantları alan hırsızlar geldikleri minibüsle kaçıyorlar.
Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-İşyerinden görüntü
-İşyeri sahibi ile röp

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Hırsızların minibüsle gelmesi
-Kapıyı açmaları
-İçeri girmeleri
-Lastikleri, akü ve jantları almaları
-Minibüse koymaları
-Genel ve detay görüntüler

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