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'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması' ödül töreni Üsküdar'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 13:55 | Son Güncelleme

KAMU Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması'nın ödül töreni yapıldı.

Gülseli KENARLI-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,(DHA)-KAMU Denetçiliği Kurumu'nun düzenlediği 'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması'nın ödül töreni yapıldı. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı İsmail Kahraman, Kamu Baş denetçisi Şeref Malkoç da katıldı. Törende konuşan Yerlikaya salonda bulunan öğrencilere seslenerek, "Şu anda ne ekiyorsanız, mezun olduktan sonra onu biçeceksiniz. Rekabet çok güçlü. Rekabete de biz inanıyoruz. Gençlerimizin sayısının çok olmasından, dünya gençleriyle rekabet edebilecek en güçlü DNA kodlarına, maziye, inanca, imana sahip olduğunuzu biliyoruz. Ama bunu öyle donatacaksınız ki dünya gençlerinin karşısında dedemiz, ceddimiz Fatih gibi çağ açan ve onu geliştiren nesil olacaksınız. Buna inanıyorum." dedi. "KELİMELER MÜHİM, KELİMELER KÜLTÜRÜ TAŞIR" Ardından söz alan İsmail Kahraman ise, kamu denetçiliğini olan ombudsmanlığın milli bir kurum olduğuna dikkat çekerek, "İsmini ne yapsak bilmem, ombudsman. Dünyadaki ismi öyle, ombudsman. Denetçi, etçi… Bir şey olmalı ismi, tam kavramalı. Görüyorum. 'Halkın ücretsiz avukatıyız'. Avukat da Fransızca. Eskiden dava vekiliydi. Ben Rizeliyim, bizim memleketimizde avu zehre denir. Fransa'daki kelime olarak manası doğru olabilir. Ama dava vekili. Kelimeler mühim, kelimeler kültürü taşır. Onun için üzerinde durmak ihtiyacı duydum." diye konuştu. Konuşmaların ardından, yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması' ödül töreni Üsküdar'da yapıldı'İstanbul Liselerarası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması' ödül töreni Üsküdar'da yapıldı
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