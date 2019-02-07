HABER

 İSTANBUL -  MACRON'UN AÇIKLAMALARINA VATAN PARTİSİ İBB BAŞKAN ADAYINDAN TEPKİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 14:59 | Son Güncelleme

VATAN Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan (İBB)  Adayı İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni soykırımı için  24 Nisan'ı anma günü olarak ilan etmesini Fransız Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- VATAN Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan (İBB) Adayı İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni soykırımı için 24 Nisan'ı anma günü olarak ilan etmesini Fransız Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Beyoğlu’ndaki Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan Vatan Partili bir grup adına açıklama yapan İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı açıklamayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını çiğnediğini söyledi. Yücel, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün sözde Ermeni soykırımının temsili günü olan 24 Nisan gününü 'Ulusal Anma Günü' olarak ilan edeceğini açıkladı. Sayın Macron’un bu açıklama tarihini biz de Fransa Cumhurbaşkanı’nın Avrupa Kanununu çiğneme günü, olarak ilan ediyoruz. Sayın Macron bu açıklamayla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğneyeceğini açıklamış oluyor. Sayın Macron kendisini Avrupa İnsan Hakları Kanunu’nun üzerinde mi görüyor? Sayın Macron'un ve dünyadaki hiçbir ülkenin Cumhurbaşkanının mahkemelerin yetkilerini gasp etme özgürlüğü bulunmamaktadır. 1915 olaylarında soykırım yapıldığına dair yetkili bir mahkeme kararı yoktur. Sayın Macron kendisini mahkemenin yerine koyamaz" dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Beyoğlu'ndaki Fransız Başkonsolosluğu binasından görüntü
-Fransız Başkonsolosluğu binasında alınan güvenlik önlemleri
-İlker Yücel'in açıklaması
-Genel ve detaylar

Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor... Telefonunuzda yüklüyse dikkat! Hemen silin, her şeyinizi çalıyor...
Macron'un sözde soykırım açıklamalarına Vatan Partisi'nden tepkiMacron'un sözde soykırım açıklamalarına Vatan Partisi'nden tepki
HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

5 yaşındaki Havva 18 sonra enkazdan kurtarıldı

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP'nin aday tanıtım toplantısına soruşturma! Gözaltılar var...

HDP'nin aday tanıtımına soruşturma! Gözaltılar var...

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

İstanbul'daki 'gizli deprem' iddiası sonrası flaş açıklama!

Antalya'da kahreden görüntü!

Antalya'da kahreden görüntü!

Yaya geçidinde halay çektiler

Yaya geçidinde halay çektiler

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

Buzdolabı bomba gibi patladı: Facia ucuz atlatıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 100 bin Ermeniyi sınır dışı edelim

Parti liderinden şok sözler: Ermenileri sınır dışı edelim!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.