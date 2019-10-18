İSTANBUL- MAHKEMEDEN BOOKİNG.COM KARARI (2)

"Haksız rekabet oluştu"

Özden ATİK / İstanbul, DHA - TÜRKİYE'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan Booking.com'a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Mahkeme davayı kabul ederek Booking'in haksız rekabet oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme, Booking.com'un haksız rekabete neden olan sözleşmedeki aykırılıkları gidermesi halinde ihtiyati tedbirin kaldırılmasına da hükmetti. 500 bin TL teminat yatırması halinde www.booking.com'a erişilebilecek.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki duruşma, davacı TÜRSAB avukatları ile davalı Booking.com avukatları katıldı. Hakim Ebubekir Uslu, taraflarına ihtiyati tedbir kararına karşı son diyeceklerini sordu.

BOOKİNG AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Davacı TÜRSAB avukatları, davanın kabülünü talep ettiler. Davalı Booking avukatları ise davanın reddini talep etti. Davaya katılanlardan Ramada'nın avukatı, "İhtiyati tedbirin kaldırılmasını talep ediyoruz. 2.5 yıl süren tedbir nedeniyle müvekkilim otelin zararı 2 milyon euro'dan fazladır" dedi. Otel İmbat A.Ş. ve Oden İnş. avukatları ise ihtiyati tedbirin kaldırılmasını, davanın reddini ve tedbir nedeniyle uğradıkları zararlara ilişkin yasal haklarını saklı tuttuklarını belirttiler.