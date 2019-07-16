İSTANBUL- MAHKUMLAR 'EĞİTİME VE GÖNÜLLERE RENK KAT'TI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

DENETİMLİ Serbestlik Yasası kapsamındaki hükümlüler, ‘Eğitime ve Gönüllere Renk Kat Projesi' ile okul boyayarak cezalarını çekiyor.

Hükümlülerin cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılması amacıyla 4 yıl önce Avcılar’da hazırlanan ve çeşitli ilçelerde uygulanan projenin Esenyurt’ta uygulanması kararlaştırıldı. Proje ile boyacılık eğitimine alınan ve yasa uyarınca 2 saatlik çalışmaları 1 günlük hapis cezasına eş kabul edilen iyi halli 25 hükümlünün Esenyurt’taki Fevzi Danış İlkokulu’nu kamu yararına boyaması kararlaştırıldı. Esenyurt Kaymakamlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün isteği üzerine Halk Eğitim Müdürlüğü’nde boya-badana eğitimi gören hükümlüler, projeyi Avcılar’dan atandığı Esenyurt’a taşıyan Denetimli Serbestlik memuru Mehmet Özdemirci'nin gözetiminde 2 hafta içerisinde okulu pırıl pırıl hale getirdi.

Daha önce ellerine hiç fırça almadıkları halde şimdi sertifikalı boyacı olmanın sevincini yaşayan 15’i sabah, 10’u öğleden sonra çalışan hükümlülerden Yıldıray Bozkurt, bu okulda daha önce iki kızının okuduğunu, "10 numara" olarak nitelendirdiği boyama cezasına çok sevindiğini söyledi.