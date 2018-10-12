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İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.

İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

Taha AYHAN/DİYARBAKIR, (DHA)- İSTANBUL-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan ve 18.20'de sıralarından Malatya Havalimanı'na inmesi planlanan uçak, hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı. Havada yaklaşık 20 dakika tur atan uçak, kuleyle yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır'a yönlendirildi. Uçak, Diyarbakır Havalimanı'na sorunsuz indi.

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İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptıİstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı

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