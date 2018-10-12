İstanbul-Malatya uçağı, Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptı (2)

AYNI UÇAKLA MALATYA'YA UÇTULAR
İstanbul-Malatya seferini gerçekleştiren Onur Air'e ait tarifeli yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Diyarbakır'a zorunlu iniş yaptıktan yarım saat Malatya ile görüşmenin ardından yaklaşık yarım saatlik beklemenin ardından yeniden havalandı. Yolcuların panik yaşadığı uçak, Malatya Havalimanı'na sorunsuz iniş yaptı. Yolcular rötarlı seyahatin sorunsuz tamamlanmasıyla rahat nefes aldı.
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