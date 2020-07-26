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  4. İstanbul Maltepe'de yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Maltepe'de yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 16:24 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe'de hurdalık alanda yangın çıktı. Vatandaşlar bölgedeki büyükbaş hayvanlarını son anda kurtarırken, söndürme çalışmalarının devam ettiği yangın havadan görüntülendi.

İstanbul Maltepe'de yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Edinilen bilgiye göre yangın, Maltepe Başıbüyük mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, araç hurdalığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Çevrede bulunan vatandaşlar büyükbaş hayvanlarını son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanında geniş çaplı önlem aldı.

İtfaiye ekibinin yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında şu ana kadar büyük maddi hasar meydana gelirken, yangın drone ile havadan da görüntülendi. (İHA)

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