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İSTANBUL - MALTEPE TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDE "HAFRİYAT KAMYONLU" ENGEL

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:05 | Son Güncelleme

Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı.

- Belediyeden alacağı olduğunu öne süren firma, Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonu parketti

İstanbul,(DHA)- Maltepe Belediyesi'ne temizlik hizmeti veren firma alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışını hafriyat kamyonları çekerek kapattı.
Protestoyu gerçekleştiren firma son yapılan temizlik işleri ihalesinin de davet usulü olmadan başka bir şirkete verildiğini öne sürdü. Alacaklarının tahsil edemediğini iddia eden firma, Gülsuyu'nda bulunan Maltepe Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün giriş ve çıkışına hafriyat kamyonları parketti. Alandaki temizlik araçları çıkış ve giriş yapamazken protestonun alacaklar ödene kadar süreceği belirtildi.
Protesto nedeniyle giriş ve çıkışı kapanan alan havadan da görüntülendi. Maltepe Belediyesi konuyla ilgili açıklama yapılacağını kaydetti. Giriş ve çıkışı kapatan şirketten yapılan açıklamada ise alacaklarının bulunduğu belirtilirken, "Belediyenin beklentisi bizim alanı terketmemiz yönünde olabilir. Fakat zemininden atölye tesislerine kadar tüm giderlerinin tarafımızdan karşılanarak kurulan alanda, sözleşme sonrası işlerimiz de bulunduğundan mevcut alanı kullanmaya devam etmekteyiz" denildi.

Görüntü Dökümü
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-Gülsuyu'ndaki Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesi görüntüleri
-Şantiye giriş kapısına park edilen kamyon
-Alanın havadan görüntüleri

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