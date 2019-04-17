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İstanbul Maltepe’de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Birleştirme tutanağının sabah İl Seçim Kuruluna gönderileceği bildirildi. Sonuçların YSK’nın veri tabanına işlenmesinden sonra YSK’nın kararının bekleneceği aktarıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 00:42 | Son Güncelleme

İstanbul Maltepe’de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi.

İstanbul Maltepe’de 1089 sandıktaki tüm oyların yeniden sayım işlemi sona erdi. Birleştirme tutanağının sabah İl Seçim Kuruluna gönderileceği bildirildi. Sonuçların YSK’nın veri tabanına işlenmesinden sonra YSK’nın kararının bekleneceği aktarıldı.

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