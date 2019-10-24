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 İSTANBUL- MALTEPE'DE FATURA ÖDEME MERKEZİ DOLANDIRICILIĞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- MALTEPE'de mahalle sakinleri fatura ödeme merkezinin dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- MALTEPE'de mahalle sakinleri fatura ödeme merkezinin dolandırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.
Maltepe Cevizli 'de mahalle sakinlerinin yıllardır faturalarını yatırdığı fatura ödeme merkezi, 1 ay önce el değiştirdi. Vatandaşlar, paralarını yatırdığı faturalarının ödenmediğini cep telefonlarına gelen mesajla öğrendi. Soluğu fatura ödeme merkezinde alan mahalle sakinleri, içeride kimsenin olmadığını gördü. Elektrik ve sularının kesilmemesi için faturalarını başka yerden yeniden ödeyen vatandaşlar, kendilerini dolandıran kişilerden şikayetçi oldu.

“BEN VE BÜTÜN MAHALLE MAĞDURUZ"
Fatura ödeme merkezine para ödeyerek mağdur olan mahalle sakinlerinden Hasan Sayar, “Vatandaşların gelmesinden huylandık. Biz de baktırdık, kontrol ettirdik. Baktık ki faturalarımız ödenmemiş. Ben ve bütün mahalle mağduruz. Tanımıyorduk kendilerini yeni devralmışlardı 1 ay önce. Eskisi dürüsttü, güvenilirdi. 400 lira, 6 tane fatura yatırdım" dedi.
Bir başka mahalle sakini olan Meryem Yılmaz ise, “Öğrendikten sonra PTT'ye gittim. Tekrar yatırmak zorunda kaldım. Büyük söylemeyeyim bir daha böyle insanlara para yatırmayı istemiyorum. 200 liraya yakın para yatırmıştım" diye konuştu.
Faturalarının yatırılmadığını öğrenen bir mahalle sakini şikayetçi olduğunu belirterek, “250 lira yatırdım. Benim emeklim yok, bir şeyim yok, bir yerden gelirim yok. Beni bile dolandırıldım" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü
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-Fatura ödeme merkezinden görüntüler
-Mağdur mahalle sakinleri ile röp
-Muhabir anons
-Genel ve detay

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