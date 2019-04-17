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 İSTANBUL- MALTEPE'NİN BİRLEŞTİRME TUTANAKLARI İL SEÇİM KURULUNA GETİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:02 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Maltepe'deki birleştirme tutanakları tamamlanarak İstanbul İl Seçim Kurulu'na gönderildi.
Maltepe İlçe Seçim Kurulu'ndan 1089 sandıktaki oyların sayımı gece saatlerinde tamamlandı. Birleştirme tutanakları da tamamlanarak İl Seçim Kuruluna gönderildi.

Görüntü Dökümü
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Tutanakların getirilmesi

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-Maltepe ilçe seçim kurulundan görüntü
-Tutanakların götürülmesi
-Bekleyen vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görünütler

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