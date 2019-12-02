İstanbul manzaralı, minareli kütüphane

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILMAZ - Beykoz Karlıtepe Merkez Camisinin kütüphane ve seyir terası olarak kullanılan minaresi eşsiz İstanbul manzarası ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Yapımı 2018'de tamamlanan, seyir terası şeklinde tasarlanan ilginç minare tasarımıyla dikkat çeken ve vatandaşların eşsiz İstanbul manzarasıyla kitaplarla buluştuğunu Karlıtepe Merkez Camisi Kütüphanesi AA ekibi tarafından görüntülendi.

Kente karın ilk düştüğü yer olarak bilinen Beykoz Karlıtepe, şehrin ormanlık ve yüksek bir noktasında bulunuyor. Caminin minaresinde bir şerefe gibi tasarlanmış sekizgen seyir terasının bir tarafından İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprüleri izlenebilirken diğer taraftan Beykoz sırtlarındaki ormanlar görülebiliyor.

Kütüphanenin yapımı süreci hakkında AA muhabirine bilgi veren Karlıtepe Merkez Camisi Vakfı Başkanı Hüseyin Kurt, klasik minare gibi tasarlamak yerine seyir teraslı ve kütüphane konseptine karar verdiklerini belirterek,"Caminin ilk projesinde burayı diğer camiler gibi çift minareli olarak planlamıştık. Onursal başkanımız Hüseyin Özyurt'un seyir terası ile kütüphane fikri bizi heyecanlandırdı. Projesini hazırlayarak yapımına başladık." diye konuştu.