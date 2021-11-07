İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler! Kimi kovasını alıp geldi, kimi simit ile çay içti

Bugün gerçekleşen 43. İstanbul Maratonu'nda kazanan belli oldu. Bazı yolların trafiğe kapatıldığı megakentte, maraton esnasında renkli görüntüler de yaşandı. Yarışmadan çok günün keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde manzaraya karşı çay-simit keyfi yaptı.

"İSTANBUL'UN MANZARASI ÇOK GÜZEL"

Kahvaltılarının ardından yarışı tamamlamak için yollarına devam eden vatandaşlardan Aynur Nuray ise, “Burdur Bucak’tan geldik maratona katılmak için. 2 sene önce gelmiştik, şimdi tekrar geldik. O zaman da çok güzeldi. Şimdi hava kapalı ama İstanbul’un manzarası çok güzel” dedi.

KOVALARIYLA GELDİLER

Altunizade’den verilen startla başlayan yarışmada bazı yarışçıların patenle, bazılarının tekerlekli sandalye ile bazılarının ise sivil toplum kuruluşlarıyla yarışa katıldıkları görüldü.

Farkındalık oluşturmak için grup halinde yürüyen kişilerden bazılarının bayraklarıyla bazılarının ise kovalarıyla yarış alanına geldikleri görüldü.

Masailer, Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya Türkiye'den duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği tarafından davet edilmişti. Masailer, geleneksel kıyafetleri ve yanlarında taşıdıkları su kovalarıyla

İHA



