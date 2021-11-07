HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler! Kimi kovasını alıp geldi, kimi simit ile çay içti

İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler! Kimi kovasını alıp geldi, kimi simit ile çay içti

07.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altunizade'den start verilen maratonda, 42 KM ve 15 KM koşuları için yarışan yüzlerce kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. 42 KM maraton koşusunun Sultanahmet Meydanı’nda, 15 KM koşusunun ise Yenikapı Meydanı’nda son bulduğu yarışta kıyasıya mücadele devam ederken renkli görüntüler de objektiflere takıldı.

İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler! Kimi kovasını alıp geldi, kimi simit ile çay içti

Bugün gerçekleşen 43. İstanbul Maratonu'nda kazanan belli oldu. Bazı yolların trafiğe kapatıldığı megakentte, maraton esnasında renkli görüntüler de yaşandı. Yarışmadan çok günün keyfini çıkarmak isteyen İstanbullular 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde manzaraya karşı çay-simit keyfi yaptı.

"İSTANBUL'UN MANZARASI ÇOK GÜZEL"

Kahvaltılarının ardından yarışı tamamlamak için yollarına devam eden vatandaşlardan Aynur Nuray ise, “Burdur Bucak’tan geldik maratona katılmak için. 2 sene önce gelmiştik, şimdi tekrar geldik. O zaman da çok güzeldi. Şimdi hava kapalı ama İstanbul’un manzarası çok güzel” dedi.

AW460506_01 (1)

KOVALARIYLA GELDİLER

Altunizade’den verilen startla başlayan yarışmada bazı yarışçıların patenle, bazılarının tekerlekli sandalye ile bazılarının ise sivil toplum kuruluşlarıyla yarışa katıldıkları görüldü.

AW460509_02 (2)

Farkındalık oluşturmak için grup halinde yürüyen kişilerden bazılarının bayraklarıyla bazılarının ise kovalarıyla yarış alanına geldikleri görüldü.

AW460509_03 (2)

Masailer, Afrika kıtasının sesini tüm dünyaya Türkiye'den duyurmak amacıyla Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği tarafından davet edilmişti. Masailer, geleneksel kıyafetleri ve yanlarında taşıdıkları su kovalarıyla

AW460509_04 (1)

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyorProf. Dr. Özlü'den koronavirüs açıklaması: Yakın zamanda ufukta görünmüyor
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Temizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyorTemizlik işçisi 'Maykıl Fikret', dansıyla gönülleri fethediyor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Rektörden heykel açıklaması: Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

Düğüne neden gitmedi? Olay yanıt

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Sorgusunda başka bir cinayeti itiraf etti! Arkadaşını dalga geçtiği için öldürmüş

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Giriş-çıkışlar denetim altında! Komandolar koruyor

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

Rıdvan Dilmen'den flaş açıklama! '"Hakemliği bıraktı"

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

Akşener talimat verdi! İYİ Parti'den 'Lütfü Türkkan' kararı

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen tıraş bıçakları

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Erdoğan: Kararlı gidişimiz sayesinde Avrupa ve dünya şaşkın

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Duruşundan ödün vermeyen erkekler için...

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Geçen yıl keşfedildi, ilk kez içine girildi

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.