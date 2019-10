İstanbul Maratonu simülasyonu koşuldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en önemli maratonlarından biri olan İstanbul Maratonu için geri sayım sürerken koşuya katılacak olan aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, maratonun simülasyon koşusunu gerçekleştirdi.

No Reason Co.’nun liderliğinde düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce kişi ve Red bull Challengers üyeleri, Yenikapı’dan başlayıp Bebek’e kadar kendilerine ve kilometrelere meydan okudu. Bayrak koşusu formatında 4 grubun el değiştirerek gerçekleştirdiği organizasyon sonunda No Reason Co. katılımcılara "En Uzun Mesafe Koşu Ödülü" ve "En Yaratıcı İçeriği Üreten Koşucu Ödülü" de verdi.

Aktif yaşamı benimseyen spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, insanları aktif bir yaşam için motive etmeyi ve onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Red Bull Challengers 3 Kasım’da düzenlenecek İstanbul Maratonu’nda da kilometrelere meydan okuyacak.