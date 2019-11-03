İSTANBUL MARATONU'NA SPORCULARDAN DESTEK

Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL,(DHA) -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından düzenlenen 41'inci Vodafone İstanbul Maratonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başladı.

Dünyada iki kıtayı birleştiren ilk ve tek maraton olma özelliğini taşıyan 41'inci İstanbul Maratonu'na bir çok sporcudan destek geldi. Maratona, çeşitli sosyal yardım projelerine farkındalık yaratmak için; Şahika Ercümen, Serap Özçelik Arapoğlu, Alparslan Yamanoğlu, Elif Güneri, Buse Naz Çakıroğlu, Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Cenk İldem, Süleyman Atlı , Atakan Yüksel, Rıdvan Yalçın, Merve Uzun, Furkan Demir, Beytullah Eroğlu, Ayşegül Pehlivanlar, Ramil Guliev, Yasmani Copello, Tuğba Güvenç, Salih Korkmaz, Selin Söğütlügil, Neslihan Demir, Kerem Gönlüm gibi bir çok şampiyon sporcu katıldı.

SELİN SÖĞÜTLÜGİL: "ÇOK BÜYÜK BİR KOLEKTİF RUH YARATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

41'nci İstanbul Maratonuna Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği adına katılan Selin Söğütlügil, "Çok duygusal anlar yaşıyoruz hep beraber. Çok büyük bir kolektif ruh yarattığımızı düşünüyorum. Türk vatanı demek Türk şehidi, gazisi, askeri demek. Derneğimiz 1915 yılında Atamızın silah arkadaşları tarafında kurulmuştur. Bu zamana kadar da Türk vatanının ne demek olduğunu, bu topraklarda yaşamanın refahını bize sunan şehit ve gazilerimize büyük bir vefa borcumuzun olduğuna inanıyorum. Kurtuluş Savaşı'nda gazimize ait bir protez var şu an yanımızda. Bir vatanın nasıl vatan olduğunu şu protezin bize derin bir şekilde anlatacağına inanıyorum" dedi.