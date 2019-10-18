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İstanbul Maratonunda ödüller belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

İBB Meclisinde, 41. İstanbul Maratonunda koşacak yabancı sporculara toplam 703 bin 900 dolar, Türk sporculara ise 414 bin 500 lira ödül verilmesi kararı alındı

İSTANBUL (AA) - 41. İstanbul Maratonunda yarışacak yabancı sporculara toplam 703 bin 900 dolar, Türk sporculara ise 414 bin 500 lira ödül verilmesi kararlaştırıldı.

İBB Meclis toplantısında, Gençlik ve Spor Müdürlüğünün talep yazısı üzerine Hukuk Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonunun ortak raporuyla 3 Kasım'da koşulacak 41. İstanbul Maratonunda ödül miktarları gündeme alındı.

Komisyon raporuna göre 41. İstanbul Maratonu Yabancı Sporcu kategorileri için ödül olarak 403 bin 900 dolar, dünya ve diğer zaman bonusları için ise erkek ve kadınlara toplam 300 bin dolar ödenmesi görüşü uygun bulundu.

Buna göre yabancı sporculara döviz kuru üzerinden yaklaşık 4 milyon lira verilecek. Türk Sporcu kategorilerinde dereceye giren sporcular için de toplam 414 bin 500 lira verilecek.

Ödül çizelgesi taslağına göre Maraton kategorisinde yabancı sporculara dünya rekoru hariç birincilere 50 bin dolar ödül verilecek. Aynı kategoride birinci olan Türk sporculara ise 50 bin lira ödül konuldu.

Çizelgede yabancı sporcular için 10 ila 40 bin dolar arasında çeşitli zaman bonusları konulurken dünya rekoru için ise ayrıca 50 bin dolar verileceği bilgisi yer aldı.

Maratonda ayrıca uluslararası elit atlet kategorisinde olan 16 yabancı atlet ve üç tempo verici atlet için ise 160 bin dolar ödenecek.

Karar meclisten oy birliği ile geçti.

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İBB meclisi Vodafone 41. İstanbul Maratonu

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