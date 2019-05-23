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İSTANBUL -  MARKETTE BOZUK KAYMAK KAVGASI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek  görevliyle tartıştı.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Kasımpaşa'da eşiyle birlikte markete gelen bir kişi, aldığı kaymağın bozuk olduğunu iddia ederek görevliyle tartıştı. Kavgaya dönüşen ve kadın kasiyerin yaralandığı kavga üvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre eşinin marketten aldığı kaymağın bozuk olduğunu öne süren bir kişi, eşiyle birlikte markete geldi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN KOLUNDAN YARALANDI
Marketteki görevliyle tartışan kişi daha sonra görevliye yumruk attı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki maket bıçağını savuran market görevlisi, aynı markette kasiyer olarak çalışan Ayşe Altınparmak'ı kolundan yaraladı.

MÜŞTERİLER PANİKLE MARKETTEN KAÇTI
Olayın ardından çift marketten kaçarken, içeredi bulunanlar ise panikle dışarı çıktı. Aldığı darbeyle kolu yarılan Altınparmak'ı çevredeki esnaf tarafından hastaneye götürüldü. Kavga anında maket bıçağını savuran market görevlisi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü

Görüntü Dökümü: (Güvenlik kamerası)
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- Karı-kocanın markete girişi
-Markete gelen kişinin, görevliyle tartışması
-Markette yaşanan yumruklu kavga
-Kavgayı ayıran kasiyerin yaralanması
-Marketteki müşterilerin kaçması
-Karı-kocanın marketten kaçması
AKTUEL GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Marketin dışından genel ve detaylar

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