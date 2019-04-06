İstanbul Masal Okulu eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Masal Okulu projesini bakanlık olarak önemsediklerini ve bu konuda ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirtti.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Masal Okulu'nun ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla yapıldı.
Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların ezber yerine öğrenme hazzı duymasını amaçladıklarını ifade ederek, öncelikle bunun mekaniğini, kültürünü oluşturup sonra da zihniyet değişikliği için yol açmak istediklerini belirtti.
Bunu başardıkları takdirde eğitimi bütünsel olarak görebileceklerini aktaran Selçuk, "Bu projeyi bakanlık olarak önemsiyoruz ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.
Bir öğretmenin "İlk dinleyip hatırladığınız masal hangisiydi?" sorusunu cevaplayan Bakan Selçuk, babaannesinin anlattığı "Ercin’le Cürcün" adlı bir Azeri masalının ilk dinlediği masal olduğunu dile getirdi.
Selçuk, daha sonra öğretmenlere yine çocukluğundan hatırladığı bir Azeri masalını anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise masalların çocukların dünyasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret ederek, Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında gerçekleşen etkinliğin güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.
Yazıcı, İstanbul Masal Okulu'nun bir amacının da kültürel mirasın ve sözlü geleneğin yeni nesillere aktarılması olduğunu kaydetti.
Ar-Ge kültür biriminden Özgür Aras Tüfek de İstanbul Masal Okulu'nun serüvenini anlattı.
2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde öğretmenin sınıfa sığmayan bir ışık olduğuna inandıklarını ifade eden Tüfek, gönüllü öğretmenlerle yola çıktıklarını ve sloganlarının "Kütüphaneler hayat bulsun masal dinlemeyen çocuk kalmasın" olduğunu bildirdi.
- Belirlenen 50 öğretmene eğitim verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirdiği Kütüphanede Hayat Var Projesi kapsamında, okul kütüphanelerinin yenilenmesi ve masallarla hayat bulması için bir dizi çalışma yapıldı.
Proje kapsamında, İstanbul'daki masal anlatıcısı öğretmenler bir araya gelip tüm okul kütüphanelerinde eş zamanlı masal anlatırken, 16 Mart'ta 800 öğretmenin katılımıyla "İstanbul Masal Zirvesi" düzenlendi.
Zirvenin ardından masal anlatıcılığı eğitimi almak isteyen öğretmenlerin talepleri üzerine, öğretmenlere yönelik 80 saatlik masal anlatıcılığı eğitim modülü geliştirildi. Binlerce öğretmen arasından seçilen 50 öğretmene, Üsküdar Validebağ Öğretmenevi'nde masal anlatıcısı 12 öğretmen ve 10 akademisyen tarafından eğitim verilecek.