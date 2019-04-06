İstanbul Masal Okulu eğitimleri başladı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Masal Okulu projesini bakanlık olarak önemsediklerini ve bu konuda ellerinden ne gelirse yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Masal Okulu'nun ilk dersi Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un katılımıyla yapıldı.

Selçuk, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların ezber yerine öğrenme hazzı duymasını amaçladıklarını ifade ederek, öncelikle bunun mekaniğini, kültürünü oluşturup sonra da zihniyet değişikliği için yol açmak istediklerini belirtti.

Bunu başardıkları takdirde eğitimi bütünsel olarak görebileceklerini aktaran Selçuk, "Bu projeyi bakanlık olarak önemsiyoruz ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bir öğretmenin "İlk dinleyip hatırladığınız masal hangisiydi?" sorusunu cevaplayan Bakan Selçuk, babaannesinin anlattığı "Ercin’le Cürcün" adlı bir Azeri masalının ilk dinlediği masal olduğunu dile getirdi.

Selçuk, daha sonra öğretmenlere yine çocukluğundan hatırladığı bir Azeri masalını anlattı.