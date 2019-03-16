İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, kentte okul öncesi dönemdeki öğrencileri masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini desteklemek ve okuma kültürünü geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" projeleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde "İstanbul Masal Zirvesi" düzenlendi.

Levent Özil, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" çerçevesinde masal konusunu çok önemsediklerini ifade ederek, bu alanda güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Özil, "İstanbul'da özellikle okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizi masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini desteklemek ve okuma kültürünü geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

"Kütüphanede Hayat Var" projesi koordinatörü Özgür Aras Tüfek de "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" projeleriyle okul kütüphanelerini klasik kütüphane anlayışından çıkarıp, çocuklarının ilgisi çekecek bir hale getirmeyi istediklerini ifade etti.