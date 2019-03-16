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İstanbul Masal Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil: - "İstanbul'da özellikle okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizi masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini desteklemek ve okuma kültürünü geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, kentte okul öncesi dönemdeki öğrencileri masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini desteklemek ve okuma kültürünü geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" projeleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde "İstanbul Masal Zirvesi" düzenlendi.

Levent Özil, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" çerçevesinde masal konusunu çok önemsediklerini ifade ederek, bu alanda güzel geri dönüşler aldıklarını belirtti.

Özil, "İstanbul'da özellikle okul öncesi dönemdeki öğrencilerimizi masallarla buluşturup kişisel gelişimlerini desteklemek ve okuma kültürünü geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

"Kütüphanede Hayat Var" projesi koordinatörü Özgür Aras Tüfek de "İstanbul'u Okuyorum" ve "Kütüphanede Hayat Var" projeleriyle okul kütüphanelerini klasik kütüphane anlayışından çıkarıp, çocuklarının ilgisi çekecek bir hale getirmeyi istediklerini ifade etti.

Tüfek, proje kapsamında ilk etapta 20 masalcı öğretmenle bir araya geldiklerini ve okullarda masal anlatmaya başladıklarını kaydederek, olumlu geri dönüşler üzerine İstanbul Masal Zirvesini düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Bir gün içinde 800 başvuru aldıktan sonra başvuruları kapatmak zorunda kaldıklarını anlatan Tüfek, "Zirve ile amacımız, kendi kültürel kodlarımızın taşıyıcısı olan sözlü anlatım geleneğimiz masala karşı farkındalık oluşturmak ve öğretmenlerimize masal anlatıcılığı eğitimi vermek." dedi.

Kartal İmam Hatip Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni ve masal anlatıcısı Ümit Yaşar Özkan da, masallar sayesinde kütüphanelerin cazip hale geleceğini ve kitapların heyecanının masallarla birleşince çocukların hayal dünyalarının gelişeceğine inandığını söyledi.

- 800 öğretmen katıldı

İstanbul'un ilçelerinden ve il dışından 800 öğretmenin katıldığı "İstanbul Masal Zirvesi", 2 oturum şeklinde gerçekleştirildi. İlk oturumda Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Nazlı Çevik Azazi ve Elif Konar Özkan, ikinci oturumda Doç. Dr. Evim Ölçer Uzuner ve Öykü Uyar Telşen yer aldı.

Seyyar Masalcılar Grubu da, katılımcılara zirve için özel olarak hazırladıkları "Çinli Okçu" masalını müzik eşliğinde anlattı.

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