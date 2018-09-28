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İSTANBUL - MECİDİYEKÖY'DEKİ KAZA ANI HALK OTOBÜSÜNÜN KAMERASINA BÖYLE YANSIDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 15:43 | Son Güncelleme

Haber: Hasan YILDIRIM  / İSTANBUL DHA Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı.

Haber: Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHA
Ortaköy seferini yapan halk otobüsü, trafiğin en yoğun olduğu Mecidiyeköy'de önce bir otomobile, ardından da köprüyü ayağına çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada çok sayıda kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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Otobüsün kamerasından kaza anı

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