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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 26 kişiden 7'si yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 26 şüpheliden 7'si gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLoc'ku kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, 4'ünün yurt dışında olduğu, diğer 15'inin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock FETÖ istanbul

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