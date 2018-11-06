İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve "ByLock" kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 26 şüpheliden 13'ü gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eski emniyet müdürü, komiser, öğretmen, zabıt katibi ve PTT çalışanı ile aktif görevde olan araştırma görevlilerinin de bulunduğu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, diğer 13'ünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

