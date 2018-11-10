İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla'da iki astsubay, bir üsteğmen ve bir teğmen yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Dalaman Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş F.Y.B, Fethiye ilçesinde Jandarma Üsteğmen Y.G, Aksaz Deniz Üssünde görevli Teğmen U.Ö. ve Astsubay K.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, Muğla'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 6 Kasım'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

