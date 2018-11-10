İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla'da iki astsubay, bir üsteğmen ve bir teğmen yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Dalaman Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş F.Y.B, Fethiye ilçesinde Jandarma Üsteğmen Y.G, Aksaz Deniz Üssünde görevli Teğmen U.Ö. ve Astsubay K.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Muğla'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 6 Kasım'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Atatürk anmasında Vali'den 'Hepsini görevden alın' talimatı
İzmir'e kadın aday! AK Parti'de bu isim konuşuluyor
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum