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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:09 | Son Güncelleme

Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock’u kullandıkları ve mali yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 34 kişiden 18’i yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 15’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u, kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 34 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği operasyonda, çeşitli meslek gruplarına bağlı şüphelilerden 18’ini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 16 zanlının ise yakalanması için çalışıldığını bildirildi.

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