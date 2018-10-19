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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:08 | Son Güncelleme

İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği FETÖ operasyonlarında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Firari TUSKON Başkanı'nın eşi Zeynep Meral de gözaltında...

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah saatlerinde İstanbul merkezli 10 ilde düzenlediği FETÖ operasyonlarında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve yazışma içerikleri çözümlenen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Firari TUSKON Başkanı'nın eşi Zeynep Meral de gözaltında...

20 KİŞİ YAKALANDI
Yapılan incelemelerde şüphelilerden 2'sinin yurtdışına çıktığı belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 18 şüphelinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

FİRARİ TUSKON BAŞKANI'NIN EŞİ DE GÖZALTINDA
Gözaltına alınan 20 kişi arasında FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) başkanı firari Rıza Nur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de olduğu öğrenildi.

GÜLEN'İN TALİMATINDAN SONRA BANK ASYA'YA PARA YATIRDIĞI İDDİASI
Polis ekipleri iddiaya göre, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatından sonra Zeynep Meral'in Bank Asya'daki hesabında artış meydana geldiğini belirledi. Öte yandan, Meral'in, üst düzey FETÖ yöneticileriyle irtibatta olduğu ve kapatılan FETÖ derneklerinin üyesi olduğu ortaya çıktı.

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