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İstanbul merkezli 10 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 4’ü polis 75 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 15:03 | Son Güncelleme

Silah kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, 4’ü kriminal polisi 75 kişi yakalandı.

Silah kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, 4’ü kriminal polisi 75 kişi yakalandı. Elebaşılığını Mustafa K.’nın yaptığı şebekenin firari 31 üyesinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik, Tuzla, Maltepe ve Kartal’da artan silah yakalamalarının ardından çalışma başlattı.
Yürütülen soruşturma kapsamında birbirleriyle bağlantılı bazı şüpheliler belirleyen polis, şebekelerin ortak hareket ettiğini tespit etti. Çalışmaların devamında, şebekelere silah temin eden kişinin Mustafa K. olduğunu belirleyen organize polisi, K.’nin ‘hayalet silah’ olarak bilinen X-Ray cihazından sorunsuz geçen Glock marka tabancanın bire bir benzerini yaptığı ileri sürüldü. Şebeke elebaşı Mustafa K.’nin makine mühendisi ortağı olduğu kaydedilen Mustafa A. ile ortak yasa dışı silah üretimi yaparak bunun t.iicaretini gerçekleştirdiği iddia edildi.
Uzun süren teknik ve fiziki takibin sonunda şebeke lideri Mustafa K.’nın kriminal alanda uzman polislerle de irtibatı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kriminal Şube Müdürlüğünde görev yapan 4 polisin şebeke lideri K. ile temasını ortaya çıkardı. Yapılan çalışmalarda, belirlenen 4 polisin, bağlı bulundukları şubenin deposundan envanterdeki mermileri çalarak şebeke liderine sattıkları iddia edildi. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre, söz konusu polisler, şebeke elebaşı Mustafa K.’den tabanca da alarak, bu silahları 8 ila 15 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıkları anlaşıldı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların sonunda operasyon kararı aldı. Bu sabah şebeke elebaşı Mustafa K., ortağı Mustafa A. ve 4 polisle birlikte 106 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
On ayrı ilçede 129 adrese yapılan peş peşe baskınlarda aralarında 4 polisin de bulunduğu 75 şüpheli yakalandı. Polis ekipleri 3 atölyeye de girerken, 53 tabanca ile 7 av tüfeği ve 5 bin 100 mermi ele geçirildi.
Yakalanan 75 şüpheli, sorgulanmak üzere Varan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilirken, firari 31 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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