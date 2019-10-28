HABER

İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden, 3'ü polis 17'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 32 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.A. ile 3 kriminal polisinin de bulunduğu 17'si tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markada fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, 83 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 51'i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 32'si Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Kemal Sunal sorusu!
33 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor33 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor
Hasankeyfliler modern evlerine taşınıyorHasankeyfliler modern evlerine taşınıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü silah kaçakçılığı

En Çok Okunan Haberler

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Derbi sonrası bomba Falcao iddiası! 'Almayın...'

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Acun Ilıcalı kızı Melisa'nın doğum gününü kutladı!

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hindistan'da kuyuya düşen çocuk kurtarılmayı bekliyor

Hindistan'da kuyuya düşen çocuk kurtarılmayı bekliyor

İstanbul'da 'escort sitesi' operasyonu! 10 gözaltı

Artan ihbarlar sonrası harekete geçildi! Gözaltına alındılar

Bakan Akar'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bakan Akar'dan 29 Ekim mesajı

Nusaybin'de 18 günlük aradan sonra öğrenciler bugün ders başı yaptı

Nusaybin'de öğrenciler ders başı yaptı

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Bağdadi' açıklaması

Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.