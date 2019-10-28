İstanbul merkezli 10 ildeki silah kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 22 Ekim'de atölyelerde yasa dışı yollarla ürettikleri çok sayıda silahı piyasaya sürme hazırlığında olan suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 32 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.A. ile 3 kriminal polisinin de bulunduğu 17'si tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 54 ruhsatsız tabanca, 7 bin değişik çap ve markada fişek, 7 yivsiz av tüfeği, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş, 83 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 51'i savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, 32'si Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

