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İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 09:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi denetmeni, gelir uzmanı, öğretmen ve mühendis gibi kamu kurumlarından ihraç edilmiş kişilerinde arasında bulunduğu zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Ankara, Artvin, Balıkesir, Düzce, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa ve Van'da eş zamanlı operasyon başlattı.

Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü bildirildi.

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FETÖ operasyon

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