İstanbul merkezli 11 ilde ’sahte pasaport’ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yabancı terörist savaşçı kapsamındaki yabancılara sahte kimlik ve pasaport düzenleyen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul’da bazı kamu görevlilerinin, aracı şahıslar vasıtasıyla Türkiye’ye legal ya da illegal yollardan girmiş Türk vatandaşı olmayan ve aralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce işlem görmüş "Yabancı Terörist Savaşçı" kapsamında bulunan yabancıların da bulunduğu kişilere, belgesi gerçek muhteviyatı itibarıyla sahte kimlik ve pasaport düzenledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 161 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığı’n talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Tekirdağ, Tunceli, Adana, Batman, Ağrı, Elazığ, Rize, Kocaeli ve Kütahya’da şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

