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İstanbul merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 11:09 | Son Güncelleme

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları ve terör örgütünün mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen kişilere yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 69 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i de FETÖ'nün mali yapılanmada yer aldıkları iddia edilen toplam 27 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 17 ilde düzenlenen operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 69 şüpheliden 27'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 43 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen başka bir soruşturmada ise terör örgütünün mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 19'u ByLock kullanıcısı, 8'i mali yapılanma üyesi olmak üzere 27 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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ByLock Fetullahçı Terör Örgütü istanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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