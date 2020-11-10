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İstanbul merkezli 21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 01:28 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 21 kentte eş zamanlı FETÖ yapılanmasına operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 21 kentte eş zamanlı FETÖ yapılanmasına operasyon gerçekleştirildi. Gece yarısı gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda İstanbul’da 38 olmak üzere 21 kentte toplam 70 adreste polis ekipleri gözaltı işlemi yaptı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri adreslere eş zamanlı baskın düzenledi
İstanbul merkezli 21 ilde saat 01.00’de gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda megakent de Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü ekipleri 38 adresin kapısını çaldı. Ataşehir ve Kağıthane’de gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken 21 kentte toplam 70 adrese polis baskını gerçekleştirildi. İstanbul’da gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Şube Müdürlüğüne(TEM) götürüldü.

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