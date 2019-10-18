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İstanbul merkezli 23 ilde FETÖ operasyonu: 41 polis hakkında gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheli polisten 32’si yakalandı.Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33’ü aktif görevdeki 41 polis hakkına gözaltı kararı verildi.Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 41 şüpheli polisten 32’si yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 33’ü aktif görevdeki 41 polis hakkına gözaltı kararı verildi.
Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 23 ilde 44 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 32 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Devam eden operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, firari 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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