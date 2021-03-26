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İstanbul merkezli 3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

26.03.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasında Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Kripto para piyasasında Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonun ayrıntıları belli oldu. Aranan 9 şüpheliden 8’inin yakalandığı soruşturmayla ilgili dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.
Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı bir suç şebekesinin, “yatırım“ adı altında kripto para sistemi kurduğunu, sanal ortamda ‘yüksek kâr payı’ vaadiyle ilan vererek katılımcıların hesaplarına engel koyup boşalttığını tespit etti.
Yürütülen soruşturma kapsamında kripto para dolandırıcılarına karşı teknik ve fiziki takip başlatan polis, ardından bu sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 3 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Siber Polisi, sanal sistemde kurdukları yatırım ortamına katılım sağlayan ve bu yöntemle çok sayıda yatırımcının hesabında bulunan 12 milyon lira karşılığındaki bitcoini kendi hesaplarına aktardıkları iddia edilen 9 şüpheliden 8’ini yakalayarak gözaltına aldı.
Operasyonda yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı kaydedilirken, firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.

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