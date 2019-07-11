HABER

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak cep telefonu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi.İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Temmuz’da operasyon düğmesine basan polis, İstanbul, Ankara ve Artvin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., A.A., İ.A., E.B., H.C., H.B., A.T., Z.A., D.I., D.Y., V.G., A.T., O.C., M.A., B.T., S.K., S.A., M.B., M.Ö., M.Ş., M.K., A.B., L.A., Ö.F.G.,A.G., I.S., I.D., H.D., B.M., M.A., B.A., M.B.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 bin 146 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yurt dışından kaçak yollarla getirdiği çok sayıda cep telefonunu piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında 2 Temmuz’da operasyon düğmesine basan polis, İstanbul, Ankara ve Artvin’de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda İ.D., A.A., İ.A., E.B., H.C., H.B., A.T., Z.A., D.I., D.Y., V.G., A.T., O.C., M.A., B.T., S.K., S.A., M.B., M.Ö., M.Ş., M.K., A.B., L.A., Ö.F.G.,A.G., I.S., I.D., H.D., B.M., M.A., B.A., M.B. ve I.A. adlı 33 kişiyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli marka ve modelde 4 bin 146 cep telefonu, 126 adet cep telefonu ekranı, 230 tane telefon bataryası, 1 adet barkot etiket cihazı, yüzlerce telefon parçası, çok sayıda telefon ara bağlantı kabloları ve IMEI klonlama cihazları ile çok sayıda etiket ele geçirildi.
Zanlıların, IMEI klonlama cihazları ile IMEI numaralarını değiştirdikleri cep telefonlarını "Türk Malı" etiketi yapıştırarak piyasaya sürdüğü ortaya çıktı.
Şüphelilere, 5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 19 şüpheli sevk edildikleri adliyede ‘adli kontrol’ şartı ile 15 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandıİstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı
(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi(Özel) Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi
Çanakkale’de 91 mülteci yakalandıÇanakkale’de 91 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Dolarda 'Fed' etkisi! İşte son durum

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.