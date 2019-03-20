İstanbul merkezli 3 ilde oto hırsızlık operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen oto hırsızlık suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde park halindeki minibüs ve kamyonetlerin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da 12 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Haydar C'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheliyi yakaladı. Yaşı küçük 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı 10 araç, 10 sahte ruhsat, 3 taklit kontak anahtarı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin park halindeki minibüs ve kamyonetleri düz kontak yaparak çaldıkları, araçları Kocaeli'nde parçalayıp yedek parça olarak sattıkları öğrenildi.

Öte yandan suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen şüpheli Haydar C'nin evinin duvarında üzerinde "Ben hırhız" yazılı resim dikkati çekti.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

